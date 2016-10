Merkur Biler er flyttet til Sjørup

I snart to år har Jesper Thygesen med god succes drevet Merkur Biler i Vridsted.



Men der var ikke længere plads nok, og så slog Jesper Thygesen til, da muligheden for at flytte virksomheden til Sjørup bød sig.



I Sjørup får Merkur Biler flere end 400 kvadratmeter at brede sig på, hvor det i Vridsted var cirka halvdelen.



- Det er en nærmest optimal løsning, for den mere plads giver bedre muligheder for at klargøre bilerne, så der kommer et bedre flow, og mere kan blive presset igennem, siger Jesper Thygesen.



Skiftet skete 1. oktober, hvor Merkur Biler og Jesper Thygesen flyttede ind i de lokaler, hvor Jens Peter Dahl sammen med sin kone Bodil har drevet Sjørup Auto med tankstation i næsten 50 år.



Helt tilbage fra dengang hvor benzinen kostede 1 krone og 22 øre, og diesel kostede 33 øre.



Men lokalerne til den gamle tankstation har været til salg de seneste to år, og Jens Peter Dahl er glad for, at lokalerne nu er solgt til en mand, der har lyst til at drive stedet videre.



- Det er godt for os, og det er godt for Sjørup som by. Det er vigtigt, at der sker noget i byen, og det betyder også noget for min kone og jeg at se, at det, vi har arbejdet med i så mange år, ikke bare forfalder, siger Jens Peter Dahl.



Merkur Biler har allerede oplevet stor interesse på den nye beliggenhed. Bare det, at der sker noget nyt, lokker folk til.



- Der har været rigtig stor interesse, så jeg er slet ikke i tvivl om, at det er det rigtige, vi har gjort, siger Jesper Thygesen.



Inden Jesper Thygesen etablerede Merkur Biler, drev han Bjerringbro Autoophug sammen med Søren Clausen fra Stoholm.

