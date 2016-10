SIK snuser til toppen

Hvad ingen havde troet for tre måneder siden er virkelighed.



Skive IK fortsætter sit imponerende arbejde i landets næstbedste fodboldrække, og efter søndagens fortjente 2-0 sejr over FC Fredericia, så er holdet på en andenplads, og kun et point efter Hobro IK på førstepladsen.



Der var tale om en arbejdssejr, hvor Fredericia havde mest spil og flest afslutninger, men farlige blev østjyderne stort set aldrig.



Skive slog til med et mål i hver halvleg - det første stod Emil Søgaard for, og Mathias Pedersen lukkede reelt kampen med et kvarter igen.



Fuld reportage fra SIK-sejren i bladet mandag, der kommer med 16 siders lokalsport.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: