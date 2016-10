Tonen i USA, Sverige - og Skive

Nattens debat mellem Donald Trump og Hillary Clinton blev uden tvivl den ondeste og mest hadefulde i USA’s præsidentvalgkamp-historie. De kunne end ikke give hinanden hånden før debatten, der startede med isnende kulde og en strøm af personangreb.



Og en presset Donald Trump førte an med de hadefulde meldinger. Han har de sidste par døgn mistet yderligere opbakning fra partifæller, der senest er rystet over hans budskab i en 11 år gammel videooptagelse, hvor han pralende og sexistisk udpensler, hvad han som kendt og rig kan gøre ved kvinder. I nat beklagede han så det budskab, men gik så over til et angreb på Hillary Clintons mand, Bill Clinton, som Trump mener har »gjort langt værre ting mod kvinder«, og Donald Trump havde endda inviteret flere kvinder med til tv-optagelsen, som angiveligt mener, at Bill Clinton har misbrugt dem.



Og midt i det hele sagde Trump også, at hvis han bliver præsident, vil han sætte en særlig anklager til at undersøge Hillary Clintons såkaldte e-mailsag, og han varslede, at hun vil ryge i fængsel ...



Efter sådan en debat må man bare konstatere, at det er blevet værre i USA siden en af Marx-brothers heltene i en af deres muntre film fra travbanen konstaterede: - Jeg har ikke set så meget svindel siden sidste valgkamp!



Nu er det bare som om, der slet ikke er en nedre grænse for debatniveauet i amerikansk politik, og det er sørgeligt at konstatere her en måned før præsidentvalget.



I Sverige er udlændingedebatten brutaliseret voldsomt på det seneste. Igen er tonen blevet aldeles frastødende. Her har generalsekretæren for Advokatsamfundet i Sverige, Anne Ramberg, sammenlignet modstandere i udlændingedebatten med »brune rotter«, og da hun fra flere sider blev angrebet for den sprogbrug, fik hun støtte fra Cecilia Hagen, der sammen med Ramberg er med i et kvindenetværk kaldet »Pumaerne«.



Hagen spurgte i en klumme: -Hvordan kommer man af med menneskelige brunrotter? Med gift? Jeg ville ønske, at jeg havde et svar.



Det har så fået 15 akademikere, forfattere og debattørerer til at gå i rette med Cecilia Hagens klumme, som kaldes »noget af det groveste, som vi har læst i etableret svensk presse.«



Livlig og skarp politisk debat er sundt og nødvendigt og naturligt i et demokrati, men eksemplerne fra USA og Sverige viser, hvor galt det kan gå, når aktører i debatten slet ikke har den mindste bremse til at sikre en bare nogenlunde sober tone.



Også i forhold til en ordentlig politisk tone i debatten er det bedre at forebygge end at helbrede. Det gælder også i Skive Kommune. Der er hverken en Donald Trump-type eller en Cecilia Hagen-type i Skive, men som det fremgik af Skive Folkeblad i lørdags, har alle partier - minus Dansk Folkeparti - rettet kritik mod netop Dansk Folkepartis debatniveau.



Også borgmester Peder Christian Kirkegaard (V) har kritiseret DF.



Det er en berettiget kritik. Det handler jo ikke om, at der ikke skal være en fri, åben og til tider skarp debat, for det skal der være. Og selvfølgelig skal DF også kunne sætte spørgsmålstegn ved brugen af medarbejderes arbejdsmail, men den slags kan jo gøres på mange måder.



Og det er altid værd at huske, at bliver man personlig i angreb og går i gang med mudderkastning, så bliver der altid mudder tilbage på de hænder, der har kastet.



Og bare rolig, Skive Folkeblad antyder ikke, at vi har amerikanske eller svenske debattilstande i vores kommune. Men et år før næste kommunalvalg er det velanbragt at minde om den positive betydning af en fri og livlig og skarp debat, som kan udfoldes flot - og stadig med tanke på, at det for alle parter har værdi, at tonen samtidig holdes på den fair side af stregen.



Det burde der være enighed om at have som fælles mål.



O.D.

