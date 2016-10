Skal bioethanolen i Måbjerg dø?

»Det er et f.... rigt samfund, der har råd til at smide 1000 nye jobs overbord«.



En vens ord, da Måbjerg torsdag chokerende trak stikket for bioethanolen efter manglende økonomisk opbakning. Regeringspartiet Venstre udtalte så, at projektet ikke var rentabelt og fraskrev sig ansvaret. Bare ikke godt nok



Hvis Venstre virkelig vil Måbjerg, skal partiet også levere politisk hele vejen. Fx gå foran og redde projektet sammen med andre partier, statens Grønne Investeringsfond, Måbjerg, DONG, Nozozymes m.fl. For en løsning skal der findes - nu.



Efterspørgslen efter grøn energi og teknologi er enorm. Med Danmarks viden og globale førerposition har vi unikke muligheder for at skabe grønne jobs, vækst og eksport. Hvis vi vil. EU har vedtaget et krav om 2G biobenzin. Spørgsmålet er blot, om produktion og jobs skal være i udlandet eller i Danmark, endda i et område med behov for vækst.



Måbjerg har været længe nok undervejs. SR-regeringen var delt, især Corydon/Finansministeriet var imod. Til stor radikal ærgrelse. Den nuværende regering bør roses for at vedtage et dansk iblandingskrav og garantere afsætning af bioethanolen. Hvad nytter det, hvis projektet nu strander på lånegarantien?



Måbjerg har brug for en garanti og lavt forrentede lån. Projektet er sundt, banebrydende, innovativt, hjælper landbruget og vil give overskud, men som forsøgsprojekt bare ikke nok til at forrente private lån. Derfor tillader EU lånegarantier og statsstøtte til Måbjerg. Forsyningen kan normalt få kommunale lånegarantier, bare ikke til biobenzin, som anses som kommercielt. Uanset at bioethanolen i Måbjerg er integreret med varmeforsyningen.



Der er flere muligheder for at finde pengene. Fx lave loven om, så kommunen må stille en lånegaranti, give statsgaranti eller statstilskud, lån via Den Grønne Investeringsfond, EU-fonde eller evt fra projektets private medejere. Løsningen må findes ved forhandlingerne, men gerne i et mix af offentligt og privat, lokalt og nationalt, som radikales MF Andreas Steenberg har foreslået.



Vil Venstre Måbjerg og Vestjylland? Regeringen har kørt nye grønthøsterbesparelser udover alle uddannelser og kommunerne trues. Lig med fyringer og centraliseringer som altid, der langt overgår udflyttede statsjobs. Derfor er bioethanolen i Måbjerg en lakmusprøve. Vil Venstre Vestjylland?



Rasmus Gamst Beltofte,



fm.d Radikale Holstebro,



Liden Kirstens Allé 29



7500 Holstebro

