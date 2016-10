Aviskrise

Når en radikal avis bruger to spaltesider på at skose et politisk parti, kan det af undertegnede kun opfattes som aviskrise.



Gør avisen alt for at sælge billetter uanset lødighed, eller er man på halen rent økonomisk?



P.S.: overvejer stærkt at opsige mit abonnement.



Med venlig hilsen



Poul Risager Rasmussen,



Hybenvej 29,



7800 Skive

Mere debat i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her