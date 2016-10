For miljøets skyld - eller?

Regeringen har netop fremlagt sit forslag til en ny forsyningsstrategi. En lille del af denne omhandler affaldshåndteringen i Danmark. Hvis forsyningsstrategien bliver til virkelighed, vil det være en katastrofe for Revas og den kommunale indsats på affaldsområdet. De massive investeringer, som var planlagt i den kommunale affaldsplan er nu sat i bero og i stedet for at påbegynde alle de gode tiltag, er vi nu nødsaget til at køre videre som vi plejer indtil der er en afklaring.



Forsyningsstrategien lægger op til, at tvangsprivatisere alt det genanvendelige affald. Det betyder, at Revas ikke må håndterer eller sorterer genanvendelig affald på affaldscenteret. Det genanvendelige affald, må stadig modtages på genbrugsstationerne fra borgerne, men skal udbydes til private aktører for direkte afhentning der.



Virksomhederne må til gengæld ikke længere benytte genbrugsstationerne, men SKAL derimod indgå en aftale med en privat affaldsvirksomhed, om håndtering af alt affald. Revas har seks genbrugsstationer fordelt rundt omkring i kommunen, hvilket har gjort det nemt tilgængeligt for virksomhederne at benytter sig heraf. Hvis forsyningsstrategien bliver til virkelig, vil det medføre øgede udgifter til virksomhederne, som så skal køre til centralt beliggende private affaldsvirksomheder.



Regeringen vil desuden fjerne »hvile i sig selv«-princippet, som Revas fungerer under nu og i stedet lave affaldet/ressourcerne om til, at være en jagt efter mest mulig profit i private firmaers kasse. Affald/ressourcer burde ikke laves om til, at være en jagt efter mest mulig profit, men derimod være en kilde til søgen efter flere genanvendelsesmuligheder, og dermed en tryghed for borgerne og virksomhederne om, en sikker og korrekt håndtering af affald, udført med respekt for natur og miljø.



Vi modtager hver dag mere og mere farligt affald på affaldscenteret. Blandt andet pcb forurenet, bly forurenet, asbest osv. Det er vigtigt for vort lands fremtid, at disse farlige typer affald bliver håndteret korrekt og ikke havner forkerte steder pga. prisen, som vi med jævne mellemrum hører om.



Hver dag året rundt arbejder vi hos Revas for miljøets skyld. Specialarbejderen, administrationsmedarbejderen og ledelsen har alle det samme mål, nemlig at løfte affaldet så højt op på affalds/ressourcestigen som muligt. På øverste trin er genanvendelse, hvor vi skal have mest muligt op. Derefter følger forbrænding og sidst deponering hvor så lidt som muligt gerne skulle ende.



Jeg stiller spørgsmålstegn ved, om regeringen forslag til ny forsyningsstrategi, er for miljøets skyld, jeg tror det ikke. Den øgede transport - vil alt andet lige give en øget miljøbelastning.



Jeg er desuden sikker på, at det i sidste ende, giver det en dyrere pris for den almindelige borger.



Jeg håber at regeringen, med respekt for natur og miljø - og vores børns fremtid, ændrer forsyningsstrategien, og lader os forsætte vores arbejde, så vi i mange år fremover forsat kan servicere, vejlede, informere, sortere osv. for Viborg Kommunes virksomheder og borgere.



Med venlig hilsen



Mikael Løvschall,



tillidsrepræsentant,



Affaldscenteret Revas,



Kjeldbjerg 8,



Kjeldbjerg,



7800 Skive

Mere debat i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her