Motorvej? - nej, udbyg rute 26

I Viborg Byråd er der et stort flertal for motorveje til og fra Viborg. Der tales både om en ny vejforbindelse mellem Viborg og Aarhus og en Hærvejsmotorvej, og Folkebladet er fyldt med diverse indlæg.



Den er Enhedslisten ikke med på. Det er bl. a ud fra betragtninger om for meget privatbilisme, for dårlig offentlig transport, miljøhensyn og meget mere.



Men lad os tage afsæt i hvad et politisk flertal ytrer ønske om og så tilføre det lidt fornuft - ikke mindst økonomisk. For det er jo både temmelig problematisk og grinagtigt, at dette flertal har meldt sig ind i den såkaldte Business Region Aarhus på en udtrykkelig forudsætning om at nedtone alt om en midtjysk motorvej. Et medlemskab som koster en million om året.



Trafikforbindelserne til og fra Viborg kan sagtens forbedres. Det gælder tog: f. eks. i form af afkortning af hele strækningen, flere tog og flere stationer også i Viborgs nærområde. Og så landevejene: Hærvejsmotorvejen anser vi for at være en fjern og meget dyr drøm, så lad den derfor dø en stille død.



I stedet bør der gøres noget ved rute 26 til Aarhus. Det kan ske i form af en løsning, der hedder 1+2 veje, som er væsentligt billige i både anlæg og drift - en type veje, som vi faktisk har nogle enkelte strækninger af nord og sydøst for Viborg, bestående af tre spor med plads til overhaling. Det fungerer fint, og løsningen vil være god for rute 26. Den ville være lettere at anlægge, udgifterne ville være en brøkdel af en motorvej, og anlægsfasen langt hurtigere.



Samlet set: bilpendlere til og fra Aarhus vil få et godt trafiktilbud.



En sådan 1+2 løsning på rute 26 kan vel også bruges til at løse problemer på rute 13 på længere sigt.



Flemming Gundersen,



byrådsmedlem for



Enhedslisten,



Rughavevej 23. 3. th,



8800 Viborg

