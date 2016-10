Oprop!

Kære politikere. Jeg har gennem lang tid ikke været aktiv i dette medie. Jeg har været bange for at mine ytringer ville komme på tværs af visse grupperinger i Skive Kommunes Byråd, og man efterfølgende ville blive gjort til genstand for særdeles ubehageligheder, anklager og sidst men ikke mindst sagsanlæg der slet ikke står i mål med anklagerne.



Jeg vil rigtig gerne opfordre især to politiske partier i byrådet til at finde hinanden.



Oplagt er det, at Venstre med vores faktisk utrolig aktive og dygtige borgmester finder sammen med resten af hans gruppe og inviterer Socialdemokraterne, som måske lige skal finde benene at stå på i forhold til fortiden.



Det er to yderst kompetente partier, som gerne vil vores kommune, og som vil være med til at sikre bredest mulig politik. Det er to partier, som holdningsmæssigt begge søger at finde borgeren og tillade samme, at der er forskel på at være inde og ude af byrådssalen set i forhold til ytringer.



Der er tale om en borgmester i Skive nu, som har vist sig enormt kompetent og imødekommende, og en borgmester der har været foran hele tiden. Ikke som tidligere rundkørsels politikere og guitar spillende, men som en person der personligt engagerer sig i lokal samfundet, og som vil samtlige borgere det bedste. Som pendant til Venstres politik, ville Socialdemokraterne (og alle de andre midtsøgende partier) kunne give respons med en fantastisk dygtig viceborgmester igennem en lige så aktiv og erfaren kandidat til rollen som viceborgmester.



Jeg er ved at kaste op af den politik der ligges for dagen. Man får enorm angst ved at lave offentlige udtalelser, for det er både personerne selv der får drag over nakken, deres familier og ikke mindst dem som i forvejen er totalt mættet af politikere der sviner hinanden til.



Det er min klare opfattelse, at Skive Kommune mister værdighed og fornuft på den nuværende konstellation. Kom nu væk fra den menneske-rabiate holdning, som nogen i byrådet har.



Så kære Venstre og Socialdemokrater. Find dog hinanden. Kæmp sammen for de enorme muligheder der er i vores store skjønne kommune, og kære Venstre-folk: Den stiltiende accept af ordvalg er ensbetydende med anerkendelse og forståelse for de valgte ord. Det kan jeg ikke i min værste fantasi forestille mig, at I vil stå på mål for. I er alt for kloge til det. Men I er desværre nødt til at vælge side i denne krig. Denne krig som endnu kun er på ord, men som vi historisk set har oplevet eskalere til totalt anderledes krige.



Kære Skive Folkeblad. I har også en del af skylden for politikerleden. I skriver uhæmmet. Men jeg mener ikke at have set en lille kommentar fra jer, hvor I ønsker en sober tone. Det ville være fint, om I skrev det i området, hvor de ubehagelige ordvalg finder sted. I bør tage del, ikke ved at nægte ordets muligheder, men ved at sige, hvad I vil være med til. Noget må man acceptere, men jeg fatter f.eks. ikke, hvorfor I ikke direkte har beskyttet jeres egen ansatte lidt mere aktivt?



Sidst, men ikke mindst, så er jeg nødt til at gøre opmærksom på, at da jeg i fordums tid stillede op til byrådsvalg, var det måske meget naivt. Jeg vidste ikke, man kunne finde på at være, som jeg personligt oplevede en gammel mand, der kom ind som ny være. Direkte fjendtlig mod min politiske holdning, om end jeg aldrig har mødt manden før. Han blev endda irettesat for at føre politisk kampagne i rummet op til stemmeboksen. Men det fattede han åbenbart ikke, for lidet hjalp det.



Vi har en forbandet forpligtelse til at passe på vores demokrati. Det vil ikke alle, om end det er den fælles holdning og fane, de dækker sig ind under. Det er makabert og yderst sørgeligt.



