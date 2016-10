Brugen af registre

Nu hører vi atter i dag, at der er smidt sten ned fra bro over vej. Politiet har sikret sig dna-spor. Det er godt, men det er jo næsten den bekendte nål.



Blev vi nu alle dna-testet fra fødselen, som har været fremme mange gange, ville et register snart fortælle, hvem der havde gjort en så forfærdelig ting. Der vil kunne spares enorme ressourcer ved forbrydelser med et sådan register. Jeg kan ikke se, det kan være nogen rædsel at være testet.



Har man ikke gjort noget forkert, kan man jo være rolig, og jeg kan kun tro på, at der ville ske færre forbrydelser, når det var kendt, at gerningsmand/kvinde hurtig ville kunne findes.



Lise og Anders Villadsen,



Margrethevej 7,



Oddense,



7860 Spøttrup

