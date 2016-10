Arbejdsklimaet i Skive Byråd

Hvordan skal der kunnes skabes et godt og konstruktivt arbejdsklima i Skive Byråd, når vi endnu engang kan konstatere (sidste gang - læs side 7 i Skive Folkeblad 4. oktober-vedr. vuggestuepladser), at byrådskollegaer, af en eller anden årsag tillægger Dansk Folkeparti noget, som ikke har sin gang på jorden. Hvem husker ikke den forudindtagne kritik af Preben Andersen fra byrådskollegaerne, som heller ikke havde sin gang på jorden, men svine en kollega uberettiget til det kunne man.



I forbindelse med budget 2017 er jeg også blevet konfronteret med forlydende om, at Dansk Folkeparti ikke havde sympati for 2 x 12 stk. vuggestuepladser etableret ved Resen Daycare og Rosenbakken, udelukkende på grund af den kritik vi har rettet mod lederen Leo B. Rasmussen. En kritik som intet har med den daglige ledelse at gøre, men som alle sikkert nok ved, udelukkende har med brugen af arbejdsmail til private formål. Nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvem det kan være af de personer, der har deltaget i budgetforhandlingerne, men Niels Ole D. Nielsen kunne være et godt bud. Han har om nogen, overfor mig, insinueret dette. Tværtimod har vi fra Dansk Folkeparti om nogen ønsket forbedrede vilkår vedr. skovbørnehaven, som er en del af Leo B. Rasmussens område. Se Økonomiudvalgets referat fra 13. september punkt 7.



Den megen snak/skriverier der har været vedr. Leo B. Rasmussnes brug af kommunes arbejdsmail, kan vel deles op i 2 grupper. De personer der ikke ønsker nogen som helst regler. Her kan tælles hele økonomiudvalget minus Dansk Folkeparti, samt den daglige øverste ledelse i Skive Kommune. Vi i Dansk Folkeparti er imod fordi vi ikke ønsker, at man som det er sket for Leo B. Rasmussen, bruger kommunes arbejdsmail »brevpapir« til propaganda mod det danske retssystem og der i gennem kæmper mod en lokalpolitiker ( Leo B. Rasmussens arbejdsgiver), som er blevet frikendt. Det er langtfra ordentlighed.



Flertallet, uden om Dansk Folkeparti, som ikke ønsker nogle regler mener, at det skal bero på tillid. Næsten 5.000 ansatte og så bero på tillid? Ja, selv meget mindre firmaer har regler omkring noget sådan. Ja selv kommuner har regler, der er meget strammere end det vi i Dansk Folkeparti ønsker. Regler andre steder omtaler bl.a. sådan noget som: diskrimination, race, hudfarve, religion, eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap, social eller etnisk oprindelse osv. Og så siger man i Skive Kommune, at der ikke kan laves regler. Det sjove ved disse ord, som jeg forelagde på sidste økonomiudvalgsmøde var, at der blev sagt ”Sådanne regler har vi da også” Hallo, hvorfor vil man så ikke finde disse regler frem og bruge dem? Skal det da være en hemmelighed? Hvorfor skulle der være så meget postyr om en sådan sag? Var det kun fordi, at det var en leder, der i vores øjne havde misbrugt det kommunale system? Som ansat tror jeg, at de fleste gerne vil vide hvor grænsen går på forskellige områder, derfor regler.



Et eksempel: Skulle en ansat blive opdaget i at lave propaganda og der ingen regler er, hvem skal så være ”dommer”. Er det en person, som ikke kan lide den der bliver opdaget, eller er det en person som har sympati for den pågældende person? Sådan noget uden regler er en gang slendrian.



Snart kommer jeg med en beretning om en anden person i Skive Kommune, der ikke fik den opmærksomhed/hjælp som en leder åbenbar partout skal have.



De bedste hilsner



Erik Mortensen,



byrådsmedlem



i Skive Kommune (DF),



Kybehuse 153,



Vile,



7870 Roslev

