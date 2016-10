Antallet af indbrud falder i Midt- og Vestjylland

På syv år er antallet af indbrud i private hjem i Midt- og Vestjylland faldet fra 7500 indbrud til under 5000 om året.



Fortsætter tendensen fra første halvår af 2016 vil politikredsen ende med under 4500 indbrud i år.



- Vi ligger efterhånden meget lavt, og det er meget glædeligt, da indbrud er stærkt generende for borgerne, siger Jens Kaasgaard, politidirektør i Midt- og Vestjylland, til DR P4 Midt & Vest.



Morsø, Thisted og Ikast-Brande kommuner oplevede i første halvår flest indbrud pr. indbygger, mens der var færrest anmeldelser i Lemvig Kommune.



Generelt falder kriminaliteten markant.



Kun inden for cyber- og økonomisk kriminalitet stiger antallet af sager, viser Rigspolitiets kriminalitetstal for 1. halvår 2016.

