Der var stort rykind, da Dansk Europa-Mission lørdag åbnede dørene til familien Mølgaard Andersens kunstnerhjem.



- Vi blev nok lidt overraskede over den store interesse, fastslår generalsekretær Henrik Ertner Rasmussen, Dansk Europa-Mission.



Dansk Europa-Mission er universalarving til boet efter familien Mølgaard Andersen, fordi Skive Kommune i 2015 takkede nej til tilbuddet om at arve og drive huset på Resenvej som et kunstnerhjem.



- Over halvdelen af de værker af Find Mølgaard Andersen, der var til salg, er nu solgt, og vi oplevede også stor interesse for Find Mølgaard Andersens malerier. Vi fik understreget familiens betydning på Skive-egnen, og blandt de besøgende var mange fjerne slægtninge af familien, forklarer Henrik Ertner Rasmussen.



fik tilbud på huset Hans vurdering er, at omkring 200 lagde vejen forbi Resenvej 1, og Henrik Ertner Rasmussen modtog også et konkret tilbud fra en mulig køber af huset.



- Foreløbig har vi haft travlt med at sælge værkerne, og vi har givet en hel del til Muse®um for at sikre mindet om familien på egnen. Vi har endnu ikke fået huset vurderet, så vi vender lige skråen. Men der er ingen tvivl om, at huset kan blive fantastisk til liberalt erhverv, når man tager beliggenheden i betragtning, fortæller generalsekretæren.



Malerier er der endnu en helt del af, og interessen for såvel de kultur- som kunsthistoriske værker er intakt, og der er årsagen til, at Henrik Ertner Rasmussen allerede nu kan oplyse, at interesserede, der ikke nåede lørdagens åbent hus, får endnu en chance.



Det bliver lørdag den 22. oktober.