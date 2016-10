Politiet troede, det var hash: Mand røg brændenælder

Politiet fik en lang næse, da de fredag kort efter klokken 14 rykkede ud for fulde gardiner, fordi de havde fået en anmeldelse om en mand, der ved Q8-tanken på Østre Boulevard sad og røg en røg en joint i sin bil.



Det viste sig ikke at være en joint, men tørrede brændenælder, der blev røget - som led i et rygestop-forløb. Da det ikke er ulovligt at ryge brændenælder, sker der ikke mere i sagen, oplyser lokalpolitiet i Skive

