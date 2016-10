Arbejdsulykke var alvorligere end først antaget

En arbejdsulykke hos et malerfirma på Fabriksvej i Vester Lyby forrige mandag har efterfølgende vist sig at være alvorlige end først antaget. En 57-årig kvinde fra Salling fik hånden ind i en malemaskine. Ifølge lokalpolitiet i Skive har det vist sig, at kvinden stort set fik hevet huden af hånden, og at der ikke kun var tale hudafskrabninger, som politiet i første omgang oplyste, og som Skive Folkeblad skrev i en note tirsdag.



Politiet har oprettet en sag og vil nu undersøge ulykken nærmere, ligesom Arbejdstilsynet er blevet orienteret om ulykken.



Det var kvindens højre hånd, det gik ud over, og den blev altså temmelig molestreret ved ulykken.



- Vi må nok erkende, at vi i første omgang nok er kommet til at underdrive lidt, siger politikommissær Christian Toftemark Jørgensen fra lokalpolitiet i Skive.

