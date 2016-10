Pointhøst stort set fordoblet

Skive IK er netop nu i gang med et ufatteligt flot fodbold-efterår - og belønningen for det gode arbejde er en aktuel placering som nr. 2 i næstbedste række, 1. division.



De gode tider blev understreget på en flot oktober-søndag på Spar Nord Arena med en 2-0 sejr over Fredericia på eget græs, og da Helsingør og Roskilde samtidigt spillede uafgjort med målet til 2-2 i 90. minut, så er kun Hobro IK foran Skive IK i pointtabellen - og det blot med et enkelt points forspring.



Virkelighedens verden er, at det nyrenoverede SIK-hold, der tog fat på efteråret med meget små forventninger fra omgivelserne, nu har samlet 20 point for 12 spillerunder.



Det giver et »snit« pr. kamp på 1,66 point. I hele sidste sæson blev det til 31 point i 33 kampe - et snit på 0,93, så høsten er næsten blevet fordoblet.



Lidt paradoksalt er det dog, at holdet trods den store succes fortsat ligger med negativ målscore - altså har scoret færre mål, end man har modtaget - helt præcist siger tallene 14-18 - og det skyldes primært, at tre kampe på stribe blev tabt med 13-1.



Mod Fredericia var det gæsterne, der var boldstyrende, men Skive, der var effektiv, og blot to reelle afslutninger lå bag 2-0 sejren.



Skal der drysses med malurt, så er der to forhold at pege på: Efter næsten at have været skadesfri står netop nu fire nøglespillere ude: John Dyring, Christoffer Østergaard, Mikkel Frankoch og Mathias Bersang - og det er også lidt trist, at kun godt 500 møder op og bakker det lokale tophold op.







