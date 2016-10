Organdonation og det etiske dilemma

Da hjernedødskriteriet blev indført i Danmark, skulle det blandt andet sikre, at kvaliteten ved organdonation blev øget, fordi hjertet så stadig pumper ilt rundt i den hjernedødes krop, når organer fjernes.



Fra politisk side blev det samtidig understreget, at der kunne opfordres til, at danskerne i god tid tog stilling til organdonation, men der var enighed om, at man ikke skulle bevæge sig i retning af såkaldt »formodet samtykke«, hvor der fjernes organer fra en hjernedød person - også hvis han eller hun ikke har sagt ja til det men blot har undladt at tage stilling.



Etisk Råd har to gange sagt nej til formodet samtykke om organer, blandt andet fordi man mener, at det vil forrykke balancen i forholdet mellem staten og det enkelte individ. Er det dybest set den enkelte borger og vedkommendes familie, der har bestemmelsesretten over kroppen - eller er det staten?



Noget overraskende har sundhedsminister Sophie Løhde (V) nu bedt Etisk Råd om at vurdere, om det ville være en god idé, hvis alle danskere automatisk er tilmeldt som organdonorer - med mindre man aktivt på forhånd har frameldt sig Donorregisteret.



Det er et emne med et etisk dilemma. Det er klart, at danskere, der venter på en rask lever, hjerte, nyre, hornhinde eller andet, vil være optaget af, at der kommer langt flere donorer. Det kan i et vist omfang ske af frivillighedens vej ved, at flere danskere tager aktivt stilling til, om de vil være organdonorer - men det er et større spring ved på forhånd at sige, at for alle, der ikke har taget stilling, er den hjernedødes krop at betragte som statens reservedelslager af organer. Og i øvrigt vil der altid være mangel på organer - og det skyldes blandt andet, at der er færre dræbte i trafikken, hvad det så af andre grunde giver mening at glæde sig over.



Hvis man spørger borgerne, om de vil afgive organer ved dødsfald, skal man principielt også respektere svaret. Og på et så følsomt område er det ikke etisk klogt at fastslå, at hvis man ikke har svaret, så kan man bare formode, at den hjernedøde og hans eller hendes familie har sagt ja til organdonation.



Her skal det også huskes, at ved hjernedød med efterfølgende organ-fjernelse skal familien sige farvel til en varm krop, hvor hjertet stadig banker, og ligesom beslutning om organdonation skal respekteres, skal der vel også være plads til at respektere, at en familie i en sidste stund ikke ønsker, at den hjernedøde skal køres af sted til aflevering af hjerte, lunger, nyrer eller hornhinde.



Trods oplysningskampagner har kun 20 procent af danskerne i dag selv taget aktivt stilling for eller imod donation af deres organer. Det betyder næppe, at danskerne ikke er optaget af spørgsmålet, men at det er svært for mange at tage stilling - og en del vil overlade det til nærmeste pårørende at tage stilling, hvis det bliver aktuelt.



Kampagner med oplysning om organdonation og opfordring til stillingtagen er stadig forstandigt, men det ligner et skråplan, hvis man fra statens side vil begynde at fortolke, hvad dem der ikke har svaret mener.



Svar skal respekteres. »Formodet samtykke« klinger ikke etisk godt.



O.D.

