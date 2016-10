Svar til »De danske værdier«

Kurt Thinggaard leverer et meget humanistisk indlæg i Skive Folkeblad lørdag den 8-10-16.



Stilen er den typiske radikale, der ikke har udviklet sig de sidste 30 år. Det kunne ligeså godt være skrevet i 80’erne. Fred være med det. Et programskrift, hvor alt og alle er lige godt/gode.



Man forholder sig ikke til den virkelige verden. Et Europa og et EU, hvis flygtningepolitik er totalt kaotisk og tilfældig.



Vi skal hjælpe mennesker i nød, men jeg mener, vi skal også kunne overskue og planlægge hjælpen. Det er jo ikke bare en seng og et varmt måltid mad, men hvor mange, hvem og hvordan.



Problemerne opstår, når disse fremmede ikke kan og vil acceptere spillereglerne. Vi kan godt rumme andre livsanskuelser, men værdien af Sharia og fordømmelse af f.eks. homoseksualitet har jeg svært ved at se værdien af. Vi vil frelse hele verden, men Danmark er jo bare en lille klat. Selv om vi er rige, kan vi ikke engang hjælpe ret fattige i EU.



Vi kan jo også se, at en minoritet af de mennesker, vi hjælper her, er kriminelle, utilpassede eller lever i parallelsamfund. Sidste nummer af tidsskriftet Sygeplejersken beskriver, hvilke problemer der er med mange flygtninge og indvandrere på hospital. Nu skal jeg jo så også sige, at det store flertal er fint integreret og lider under fælles fordømmelse. Selvfølgelig skal hver person mødes der, hvor vedkommende er.



Fattigdom i EU? Den er enorm. Pressen fortæller heller ikke de daglige kendsgerninger om EU, fordi det ikke er nyheder. Jeg kan så fortælle, at 47 procent af Ungarns befolkning er ramt af fattigdom, heraf ca 15 procent af stor fattigdom, altså dagligt underskud af basale fornødenheder, herunder mad.



Jeg er ikke kommunismefan, men jeg kan da lige tilføje, at i Ungarn under kommunismen var der ingen, der sultede. Til gengæld havde de fleste ikke ret meget. I Bulgarien, Rumænien og Litauen noget tilsvarende.



Kurt Thinggaard snakker om pesten fra Ungarn. Han har ellers lige udtalt, at man ikke skal udtale sig generelt om andre kulturer. Det hænger da ikke sammen. Jeg har så også her forklaret, at det nok ikke har nogen mening at placere flygtninge der. Det ville da være at overlade dem til en meget utryg tilværelse.







Med venlig hilsen



Svend Erik Jørgensen,



Danelykke 14,



Hem,



7800 Skive

