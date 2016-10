Udbryderkongen

Kommentar til Tumlegården i Balling efter chokket over udbryderkongen på tre år:



For år tilbage besluttede tre treårige vakse gutter i en børnehave i Tønder, at de ville have en is.



- Vi har is i vores fryser, sagde »Mads«.



- Det har vi også, sagde »Viggo«, og »Morten« jublede, for det havde de også.



Tænke, tænke, tænke hva’ gør vi, hegnet er for højt, vi kan ikke komme ud af døren, for håndtaget sidder oppe ved taget, men, men, men ... vi kan grave os ud under hegnet.



Mads fyldte sin spand, tømte den i sandkassen, mens Viggo gravede og Morten holdt øje med pædagogen.



Endelig, nu kunne Mads komme igennem, og de andre fulgte.



Viggo sagde: - Vi har de bedste. Så knægtene drønede hjem til ham. Surt alle døre låst, ingen hjemme. Ingen is!



- Pyt, sagde Morten, vi prøver hos mig. Drengene spurtede hjem til Morten, og der var kælderdøren åben, de fandt fryseren, isene og Mortens far, der arbejdede i kælderen.



Jeg ved ikke, om fyrene fik is, jeg håber det. Men sikke meget begavelse. De vidste alle, hvor de boede. De var i stand til at finde det. Og selvfølgelig døde alle voksne af skræk, men måske skulle man bare tage en snak med gutterne.



Kirsten Gade,



Furvej 19,



Selde,



7870 Roslev

Mere debat i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her