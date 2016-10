Uddannelse skal føre til arbejde

Gode uddannelser er hjørnestenen i det danske velfærdssamfund. De klæder den enkelte på til opgaverne på et arbejdsmarked. Og det er godt for både samfundet og den enkelte. Men desværre tager unge i for ringe grad en uddannelse, der giver jobafkast, og derfor har regeringen taget initiativ til at sikre et bedre match mellem uddannelse og arbejde.



I Danmark er optaget på de videregående uddannelser steget med 50 procent i løbet af de seneste 10 år. Det er positivt, men der følger også et stigende ansvar for, at det høje uddannelsesniveau og de betydelige offentlige investeringer i uddannelserne omsættes til mest muligt værdi for samfundet og den enkelte.



Desværre kigger mange danskere i langt mindre grad på jobmuligheder, når de vælger uddannelse, end tilfældet er for de studerende i vore nabolande. Det har den konsekvens, at alt for mange står uden for job efter endt uddannelse. Vi har derfor skrottet den tidligere S-R-regerings ambition om, at 25 procent bør tage en akademisk uddannelse, da der er visse akademikergrupper, der har svært ved at finde relevant arbejde. Det gavner selvsagt ingen, at for stor en andel af de færdiguddannede går arbejdsløsheden i møde.



Derfor nedsætter regeringen et udvalg, der skal se på, hvordan vi optimerer vores uddannelser, sådan at de harmonere bedre med efterspørgslen på arbejdsmarkedet. Ud over nedsættelsen af udvalget har regeringen allerede gjort erhvervsuddannelserne mere attraktive samt lavet en ny erhvervsfaglig studentereksamen (EUX). En uddannelse fører mange gode ting med sig, men vigtigst af alt skal den skabe forudsætningen for et arbejde.



Thomas Danielsen (V),



folketingsmedlem valgt



i Vestjyllands Storkreds,



Christiansborg,



1240 Københvan K.

