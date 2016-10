Tyvekoster fundet i digterkvarteret

En række tyvekoster fra tyverier natten mellem søndag og mandag blev mandag fundet igen på en adresse i digterkvarteret i Egeris, oplyser lokalpolitiet i Skive.



Derfor er en 68-årig mand fra Skive blevet sigtet for tyverier, hvor der først er blevet stjålet en blå sækkevogn fra en adresse på Kingosvej.



Fra to andre adresser på Kingosvej samt en på Brårupvej er der blandt andet stjålet en stor Agave i en stor blå krukke, diverse andre krukker, solcellelys, en krukke udsmykket med taracotta-sten og meget andet. Alt sammen noget, som politiet fandt på adressen.



Politiet har i forvejen en række tilsvarende sager på den pågældende og håber nu at få en hurtig afgørelse af nogle af dem, oplyser lokalpolitiet i Skive.



Thue Grum-Schwensen



thue@skivefolkeblad.dk





