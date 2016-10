Plan om nedrivning gør beboere utrygge

- Jeg er godt nok ked af det. Jeg har været her i Lihme alle mine dage. Jeg vil nødig herfra.



Sådan siger 92-årige Irene Pedersen, der bor i en af de boliger på Irisvej i Lihme, som Bomiva vil nedlægge.



Irene Pedersen frygter at skulle flytte fra byen, hvis Bomiva ikke kan genhuse hende i Lihme.



Bomivas planer om at nedrive en række almene boliger i Vestsalling har skabt utryghed hos de borgere på Irisvej, som Skive Folkeblad har talt med.



For det er endnu uklart, hvornår og hvortil de skal genhuses.



- Det er træls at gå i den uvished. Det ville være rart at vide, hvornår vi skal flytte, siger 77-årige Tove Nielsen, Irisvej 4A.



- Jeg har boet alle mine dage i Lihme. Her har jeg mine venner, siger hun.



Bomiva arbejder på højtryk for at få planerne på plads, men det er for tidligt for direktør Ulla K. Holm at kunne præsentere en konkret tidshorisont for nedrivningsplanerne.



Mange ting skal endnu falde i hak: Rådgivning skal indhentes, og entrepriserne skal i udbud.



Bomiva har sendt et brev ud for at varsko alle berørte beboere om, at nedrivningstilladelsen nu er i hus, og Ulla K. Holm oplyser til Skive Folkeblad, at der både vil blive informeret på beboermøder snarest muligt, og der vil blive taget hånd om og lyttet til de enkelte beboeres ønsker.



Lihme mister i alt 15 boliger på Irisvej, Valmuevej og Grønningen, når Bomiva har gennemført sin nedrivning.

