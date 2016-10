Direktør om salgs-rygte: Damolin er altid til salg

Når en kapitalfond køber en virksomhed, er det svært at få øje på andre motivationsfaktorer end at tjene penge.



Så når videresalg tegner til at blive en god forretning, er det ikke usædvanligt, at en kapitalfonds-ejet virksomhed bliver solgt.



Det er baggrunden for, at kapitalfonds-ejede virksomheder som Damolin A/S i princippet altid er til salg.



- Vi er altid til salg, fordi vi er ejet af en kapitalfond. Jeg ejer stadig 14 procent af virksomheden, og uanset hvad kapitalfonden måtte gøre, så ændrer det ikke min status i Damolin.



Sådan siger administrerende direktør hos virksomheden, der har hovedsæde på Fur og fabrikker på Mors, i Tyskland og Frankrig samt partnere i blandt andet Grækenland.



Kommentaren kommer efter rygter om, at salget af moler-virksomheden er tæt på.



- Historien er kommet til at køre, efter dagbladet Børsen har omtalt rygter. Vi har haft en række gode år, og sidste år havde vi et fantastisk år. Damolin præsterede det bedste resultat i 74 år.



Sidste år præsterede Damolin A/S et resultat før skat landede tæt ved 32 millioner kroner, mens samme post året tidligere standsede ved knap 18 millioner kroner.



- Uanset hvad der sker, uanset hvad kapitalfonden laver, så er det bare en del af livet. Damolins fokus er på anvendelsen af moleret, uanset hvem der er hovedaktionær i virksomheden. Jeg har ingen planer om at sælge mine 14 procent. Man kan altid gisne om, hvad der måtte ske i ejerkredsen, men der sker ingen ledelsesmæssige ændringer, mener Søren Klit.



Den lokalt baserede virksomhed har ifølge Søren Klit 162 medarbejdere. De 105 er ansat på Fur og Mors, 35 på fabrikken i Frankrig, og 22 i Tyskland.

