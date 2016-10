Byrådsmedlem Johnny Kent Knudsen (S) er efter en episode på Zwei Grosse Bier Bar natten til lørdag omkring klokken et blevet sigtet for at have overtrådt restaurationsloven ved at true og muligvis have indladt sig i slagsmål.



Det bekræfter lokalpolitiet i Skive tirsdag over for Skive Folkeblad.



Episoden blev anmeldt og Johnny Kent Knudsen sigtet i løbet af mandagen.



Johnny Kent Knudsen siger til Folkebladet, at det er rigtigt, at han er anmeldt og sigtet, men han afviser anklagerne om at skulle have truet nogen og har ifølge eget udsagn slet ikke været i nærheden af slagsmål.



Han forklarer, at det er lederen af et vagtfirma, der tidligere har konkurreret med et vagtfirma, som Johnny Kent Knudsen var medejer af, der står bag anmeldelsen.



Ifølge Johnny Kent Knudsen er det ikke første gang, at den pågældende har anmeldt ham, uden at det har ført til mere, når først sagerne er blevet efterforsket.



- Han finder hele tiden på historier og anmelder mig for både det ene og det andet, siger Johnny Kent Knudsen.



Preben Andersen, der er leder af det konkurrerende vagtfirma, SAMCA, bekræfter, at han står bag anmeldelsen.



Ifølge ham blev han omkring klokken et fire gange truet med vold, mens vidner, blandt andet dørmændene, hørte på.



- Han truede blandt andet med at hive mig over i anlægget og tæske mig, men der var også trusler mod min familie, siger Preben Andersen.



Han bekræfter også, at han tidligere har anmeldt Johnny Kent Knudsen for trusler, men til forskel fra tidligere var der denne gang vidner.



Selv afviser Johnny Kent Knudsen at have truet nogen.



Lokalpolitiet i Skive bekræfter, at Johnny Kent Knudsen er sigtet i sagen, og at der både er vidner og en forurettet. Sigtelsen lyder altså på at have overtrådt restaurationsloven. Det svarer til ordensbekendtgørelsen bare inden døre på en restauration.



At der er rejst en sigtelse betyder ikke nødvendigvis, at sagen kommer for retten. Det sker først, hvis politiets jurister efter efterforskning mener, at en sag kan holde til det, og der derfor udarbejdes et anklageskrift og en tiltale. Foreløbig er der kun tale om en sigtelse.



Dengang Johnny Kent Knudsen sammen med en anden drev et vagtfirma, var der konstant krig mellem de to vagtfirmaer og personkredsen omkring begge firmaer.