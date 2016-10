Karup lufthavn skifter navn til Midtjyllands Lufthavn

Karup Lufthavn skal fremover hedde Midtjyllands Lufthavn.



Det fortæller lufthavnsdirektør Frans Bjørn-Thygesen til DR P4 Midt & Vest.



Navneskiftet er et led i en relancering af lufthavnen, som især skal lokke flere passagerer fra det østjyske til Karup. Det er også håbet, at langt flere forretningsrejsende fra København vil vælge den midtjyske lufthavn, når de skal til møder i Jylland.



Lufthavnen udskrev i august en navnekonkurrence og modtog over 15.000 forslag. Herefter blev der valgt tre finalister blandt de indsendte navneforslag: Midtjyllands Lufthavn, Midtjysk Lufthavn og Central Jutland Airport. Og det blev altså det første navn, der vandt.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her