Bord-bænkesæt igen smidt i åen

I 2014 fik Stoholm byens egen lille oase.



Et rigtigt idyllisk sted ved den nye gangbro over Jordbro Å, hvor folk i fred og ro kan sidde og slappe af eller få sig en bid mad.



Det har mange benyttet sig af gennem de seneste par år, men desværre bød september på to filfælde af hærværk ved opholdsstedet.



Begge gange blev borde og bænkesæt smidt i åen, og nu er et sæt af borde og bænke helt forsvundet.



- To af dem, der ofte kommer ved stedet, ville prøve at få borde og bænke på land igen, men det var umuligt, og i stedet tog strømmen sættet med ud i Hjarbærk Fjord, fortæller Martin Bay Kristensen, der ejer jorden, hvor bordene og bænkene står.



Martin Bay Kristensen har ikke tidligere oplevet, at borde og bænke ikke kunne stå i fred, og han tror, det er unge mennesker, der har lavet drengestreger.



- Men det er ærgerligt for alle os, der gerne vil bruge bordene og bænkene, og der er jo ingen grund til at smide dem i vandet, siger Martin Bay Kristensen.



Der står stadig to sæt af borde og bænke tæt ved åen, og så kan det være, at et tredje sæt bliver købt ind, når foråret melder sin ankomst.



Broen ved opholdsstedet blev ødelagt i foråret 2013, da en ladvogn fra Banedanmark kørte over den, og broen sank i vandet.



Banedanmark betalte efterfølgende cirka 20.000 kroner for materialerne til en ny bro, men det er de lokale folk med Martin Bay Kristensen i spidsen, der stod for at bygge den i 2014.

