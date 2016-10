Rally Gammel kending tilbage i DM-feltet

En gammel kending er tilbage i DM feltet i rally efter en pause på over 15 år som aktiv rallykører.



Det drejer sig om Jan Petersen fra Stoholm, der kørte sit sidste rally som kører i en VW Golf 1 i slut-halvfemserne og gjorde comeback ved Sydjysk Rally i Give i weekenden - ikke i en gammel Golf, men i en VW Polo super 2000 med firehjulstræk og henved 100 HK mere end den Golf han kørte i sidst.



Her kørte Jan Petersen en femteplads hjem i generalklassementet - et meget tilfredsstillende comeback, der er værd at bygge videre på.



- Efter jeg stoppede med at køre rally, begyndte jeg at køre rallycross, men har altid gået med en drøm om at vende tilbage til rally og her i sommer besluttede jeg, at nu skulle det være og valgte så at springe ud i en 4WD bil, ikke det nemmeste valgt efter 25 år med forhjulstræk. Samtidigt har jeg ikke haft en mand ved siden af i bilen i mange år og kørt efter noter, så mange ting var nye, siger en glad Jan Petersen.



Manden i co-driver sædet er Finn Thomsen, der har kørt mange løb, men ikke sammen med Jan.



Med ny bil, nyt mandskab, løst underlag og regnvejr blev mandskabet presset helt fra starten



- Vi kendte faktisk ikke hinanden før Jan ringede til mig for 3 uger siden og vi har valgt at bruge resten af 2016 som en test af bil og mandskab, samtidigt med at vi skal bygge et nyt team op og finde økonomi til forhåbentligt flere sæsoner i dansk rally – det hele kræver mange ressourcer og vi har allerede nu mange positive henvendelser, der skal følges op på de næste måneder”.



Alt var som sagt nyt, ny bil, nyt mandskab, løst under lag, regnvejr og selvom de løb teamet når at køre i 2016 skal kun anvendes til test blev mandskabet presset helt fra starten.



Det gik faktisk over al forventning, bilen kørte godt og selvom der mangler en del justering af undervognen og vi havde lidt problemer med en sensor havde vi en god og konstruktiv dag.



Det er rigtig positivt med den modtagelse, vi har fået både fra publikum, men også de andre kørere. Vi fik også meget ros for vores design af bilen der er lavet i samarbejde med Jensen solfilm i Holstebro.



Næste gang teamet skal i aktion bliver til sidste afdeling af rallyserien, den 21.-22. oktober i Ans.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: