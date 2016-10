Afgrund, sund økonomi - og vækstkrise

Det var i begyndelsen af 1980’erne, at den daværende socialdemokratiske finansminister Knud Heinesen åbent erkendte, at det danske samfunds økonomi var så ringe, at man kunne se afgrunden.



Og den daværende regering var så styret af det dengang så magtfulde LO, at man ikke havde mod til at gribe ind med de nødvendige midler. Det blev så opgaven for Poul Schlüters regeringer i 1980’erne. Og der kom styr på økonomien.



Senere kom nye udfordringer med høj ledighed, voksende velfærdspres og behov for reformer på arbejdsmarkedet, og her var S-R regeringer i spidsen for at få styr på tingene, og det lykkedes. Skatten på sidst tjente krone kom også ned - blandt andet under Foghs regeringstid - og under Lars Løkke Rasmussens første regeringsperiode og Helle Thornings ledelse af S-R-SF regering og senere S-R regering kom der også nødvendige reformer og lavere skat på arbejde.



Så midt under masser af relevant kritik af den politiske verden, skal det også huskes, at der siden 1982 helt overordnet er ført en økonomisk politik, som har styrket dansk økonomi og forbedret danskernes tilværelse og fremtidige tryghed. Det er faktisk også den konklusion som de økonomiske vismænd er kommet frem til i deres seneres rapport. De mener faktisk, at de offentlige finanser nu er »overholdbare« med opkrævning af omkring 10 milliarder kroner for meget om året i skatter og afgifter. Det skal nok friste de politiske forhandlere over evne....



- Man har lavet en række reformer, som har gjort, at vi ikke har noget holdbarhedsproblem længere, sagde overvismand Michael Svarrer ved fremlæggelsen af vismændenes halvårsrapport.



Der uddeles også ros for, at regeringen nu tager fat på boligskatteområdet på en måde, der - i følge vismændene - kan skabe stabilitet, fordi skatter og prisstigninger kædes sammen.



Men helt vokser træerne trods alt ikke ind i himmelen for dansk økonomi. Og ifølge vismændene - og det er kloge folk! - handler det om at få løst problemerne med manglende vækst og manglende erhvervsinvesteringer.



Stilstand er ikke godt nok, når der skal skaffes flere midler til udfordringer med længere gennemsnitlig levetid og andre udgiftskrav. Situationen er jo, at væksten herhjemme er kommet bagefter lande, vi normalt sammenligner os med. Og produktiviteten er heller ikke imponerende. Det holder ikke i længden, og der skal findes virkemidler til at få gang i den nødvendige vækst.



Lavere skat på arbejde er et af de mulige redskaber, og derfor vil vismændenes halvårsrapport også blive båret ind i de politiske forhandlinger om både næste års finanslov og 2025 planerne.



Set i historisk perspektiv viser det sig jo, at det kan nytte og gør en forskel om den politiske verden lytter til de råd som uafhængige økonomer fremfører. Danmark fik hverken græske eller islandske tilstande.



Økonomiske udfordringer kom siden 1982 frem i lyset - og der blev sat handling ind for at rette op på ubalancer og manglende reformer. Men Danmark er ikke i mål endnu. Vismændene har peget på den manglende vækst som nyt indsatsområde.



Det bør der lyttes til på Christiansborg.



O.D.

Mere debat i Skive Folkeblad

Bestil abonnement her