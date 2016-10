Manglende ånd

EU-institutionen er grundlagt på en rationel økonomisk idé om, at den, man handler med, fører man ikke krig imod.



En materiel idé om samhandel med et tilføjet ideal om fred. Samlet set en udmærket idé , hvis blot idéen er holdbar i den nutidige europæiske virkelighed.



Den rationelle økonomiske idé er i årenes løb blevet forstørret op til ikke kun at gælde handel og økonomi. Det økonomiske rationale har bredt sig til ikke-økonomiske områder og er kommet til at tilsidesætte nationernes, staternes og demokratiets måde at tænke på, tilsidesætte deres dagsordner.



Som en umådelig stærk syre har EU-eksperternes køligt kalkulerende økonomiske kalkuler gennem mange år gennemsyret det demokratiske liv i enkeltstaterne.



Nationerne, staterne og demokratiet har alle noget, som den overstatslige EU-institution ikke har. De har alle tre noget med følelser at gøre.



Lidt højtideligt kan man sige, at nationerne, staterne og demokratiet har noget med ånd, sjæl eller livsgnist at gøre.



I den demokratiske beslutningsproces i Danmark er der langt mere følelsesmæssig engagement, end der er i beslutningsprocessen i EU.



I EU er processen præget af afstand geografisk og kulturelt, og beslutningsgrundlaget er præget af økonomiske teknikaliteter. Befolkningernes reaktioner er enten negative eller en næsten opgivende ligegyldighed over for noget, som sker, uanset hvilket lille bjæf en person eller et land skulle have at indvende.



Hele processen kan karakteriseres som økonomisk teknokrati med et lille snert af indirekte demokrati - en beslutningsproces uden livsgnist. Demokratisk underskud i EU er også et dækkende udtryk.



EU har efterhånden ikke sammenhængskraft til at træffe politiske beslutninger, der accepteres bredt af medlemslandene. Det er især tydeligt på indvandrerområdet. Men også på det økonomiske område kniber det. Her tegner der sig fremover en stadig større konflikt mellem rige lande i nord og fattige lande i syd.



EU er i stadig mindre grad funktionel på de økonomiske områder. Og det hjælper ikke bureaukratisk at sige, man skal tale EU-projektet op, som om det er et informationsmæssigt problem, man står overfor.



Og EU har også svært ved at hænge sammen institutionelt. Der er ikke bæredygtige sammenhængende idéer, der kan mobilisere følelser i befolkningerne.



Der er for lidt livskraft i EU.



Venlig hilsen



Poul Riis Jensen,



