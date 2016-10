Proces i Skive

I lørdagens Skive Folkeblad fik Anders Bøge (AB) m. fl. en gedigen chance for at være på. AB har klaget til borgmesteren - igen.



Jeg vil ikke blande mig i de enkelte stridspunkter, da jeg ikke kender nok til dem, kun kommentere processen.



Det lyder ikke betryggende, at der den 1. juli 2015 indgives en klage til borgmesteren over dårlig tone og manglende ordentlighed fra to DF-medlemmers side, og de anklagede får intet at vide derom, hverken om indhold eller hvem, der har klaget. Så er det svært at forsvare sig eller forklare sig. Rettidig omhu?



Nu kører sagen så igen.



Desuden klandres de samme medlemmer for at have kritiseret Leo B. Rasmussens (LBR) brug af sin kommunale mailadresse til privat formål.



Et flertal i Skive Byråd afviste, at der var et problem dermed, da Erik Mortensen rejste sagen.



Alligevel blev mailadressen senere ændret. Hvorfor, hvis det var ok med at bruge den i forbindelse med den nystiftede »Forening til værn om ytringsfrihed Skiveegnen«, som LBR blev formand for.



At konen til LBR efter AB’s mening »har været nødt til at skrive et læserbrev for at bede dem stoppe«, siger ikke noget om sagens substans, men om en loyal ægtefælle.



Andre ægtefæller har måske også engang imellem haft lyst til at bede om fred.



Kommunens forvaltning og Økonomiudvalget tager sig af sager m.h.t. ansattes forhold, bedyrer Arne Spicer, men spørgsmål internt må være tilladt. For sent stillede spørgsmål får som regel ingen virkning.



For byrådet gælder andre regler. Her er ingen faste regler for »røddernes« optræden, men almindelig høflighed og respekt er gode rettesnore for arbejdet og samarbejdet, og der skal altså to parter til at strides!



Det skal være mit ønske, at hele byrådet kommer til at opleve, hvor konstruktivt det kan være at sidde i et byråd.



Venlig hilsen



Inge Lise Lyse,



formand for DF Skive



Fjordbjerg Ager 7,



7840 Højslev,

