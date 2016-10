De nedgravede talenter i Skive

En kendt lignelse advarer imod, at talenter bliver gravet i jorden.



De bør tværtimod håndteres på en måde, så de blomstrer og forøges.



Det burde respekteres, også når det drejer sig om den vældige kapital af oplevelsesmuligheder, der ligger latente i Kunstmuseets mange skatte.



Men de bliver af museets politiske bestyrelse respekteret i så ringe grad, at man nu rundt om i byen taler om »den hemmelige kunstsamling«.



Vi kan selvfølgelig ikke undvære politikerne. Men de gode politikere har den dobbeltrolle, som Piet Hein fanger fint ind i et ordspil:



»Hvad et museum har brug for: Folk der kan lægge kroner til - og folk der kan lægge ører til.«



Desværre har vore lokale politikere vendt det døve øre til alle henvendelser og nødråb gennem årene fra folkene omkring Kunstmuseet, og det i en sådan grad, at man kan spørge, om Skive i dag overhovedet har et kunstmuseum tilbage. Jo, af navn naturligvis - men af gavn?



De foregående år har været dramatiske for vores kunstmuseum. Trods voldsomme protester er Kunstmuseet blevet tvunget ind i en fusion med de øvrige museer under trussel om, at hvis man ikke makkede ret, ville det kommunale tilskud blive frataget museet.



Efter på den måde at have fået armene vredet om, måtte det selvejende kunstmuseum se sig eksproprieret. Det måtte overlade både museumsbygningen, sin kunstsamling og sin selvstændighed til den ny bestyrelse, der derefter skulle udgøres af byrådets kulturudvalg.



Hele to anerkendte rådgivningsfirmaer, blandt andet Rambøll, som byrådet konsulterede, understregede, at kunstmuseet ideelt set burde holdes uden for fusionen, da det ikke som de andre museer udelukkende var lokalt baseret, men havde perspektiver, der rakte langt ud over kommunegrænsen.



På trods af denne opfattelse blev kunstmuseet altså tvangsindlagt i Museum Salling, som »hybridmuseet«oprindelig blev kaldt . Det var jo det billigste!



Disse nye tilstande blev af de ansatte vurderet som så utilfredsstillende, at de medførte en række mere eller mindre »frivillige« fratrædelser.



Derefter var pladsen fri til en nyansat museumsinspektør, der ikke har lagt skjul på, at hun er blevet ansat til tværfaglige funktioner.



»Kultur med vilje« er det ny lokale slogan. Det betyder forhåbentlig, at museumskulturen ikke til hver en tid skal knægtes af økonomiske hensyn. Dem har man hidtil ført i marken med en forudsigelig automatik, selv når man samtidig kunne glæde sig over kommunens i øvrigt gode økonomi.



»Kultur med vilje« - måske man nu vil lidt mere?



Tidligere oplevede vi, at der rundt om i landet stod stor respekt om Kunstmuseets fagfolk og for billedsamlingen i Skive. Det gav sig f.eks. udtryk i generøse donationer fra fonde.



I året 2003, hvor Mette Dyrberg var konstitueret museumsleder, modtog vi ikke færre end 23 nye anskaffelser til vores kunstsamling. I dag hører vi ikke noget om nyanskaffelser.



Det virker på den baggrund næsten tragisk, at andre provinsbyer i disse år med stor energi demonstrerer, hvad et velfungerende kunstmuseum kan betyde for omverdenens almindelige respekt for en by og en egn.



Effektive forretningsfolk vælger som bekendt ikke automatisk den løsning, der forekommer at være den billigste på den korte bane, men anlægger et mere overordnet fremtidsperspektiv. Det hensyn er vel indbygget i det kendte begreb: rettidig omhu.



Når det drejer sig om museet på Havnevej, kan man ikke tale om rettidig omhu fra politikernes side, men tværtimod om en slags inertiens lov, hvor man bevidstløst har fortsat skrabeteknikken overfor museumskulturen.



Dette manglende nysyn har præget også planerne for museumsbyggeriet fatalt.



F.eks. er lejeudgifterne til Byhistorisk Arkiv i Asylgade inddraget, for at beløbet kan dække en del af udgifterne til den nye museumsudvidelse. Resultatet er blevet, at Byhistorisk Arkiv får overladt så stor en del af museumsudvidelsen, at der angiveligt kun bliver ekstra 100 m2 til museerne. Enhver må kunne indse, at det er et pauvert resultat efter 50 års venten på rimelige pladsforhold.



Yderligere ligger det i museumsdirektør Jan Tapdrups hybride museumssyn, at bygningen på Havnevej skal fungere som udstillingssted for det samlede museumsvæsen og ikke som et decideret museum. »Krydsfeltet« er derfor blevet bygningens nye navn.



Skal de to egentlige museer, som er hjemmefødte på Havnevej, afgive plads til både dinosaurer og robotter, er der reelt ikke vundet andet, end at museet nu bliver bundsolidt restaureret.



Det er selvfølgelig utrolig fint og nødvendigt, at rammerne bliver konsolideret. Men det er en stor skuffelse, at vi skal starte det, der skulle være en ny og optimistisk tid for museerne, med fortsat pladsmangel.



Hvorfor skal Skive-egnen ikke have lov til også i museums-henseende at være et godt sted at bo?



Derfor: Grav talenterne frem! Giv os vores kunstmuseum tilbage!! Og: Giv det plads!



Med venlig hilsen



Ingvar Glad,



Kirkevej 26 A,



7800 Skive

