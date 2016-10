DF’ere udvandrede fra byrådsmøde

To medlemmer af Skive Byråd udvandrede, da byrådet i går havde debatform på dagsordenen.



Sagen blev rejst som følge af kritik af debatform, de to har vist.



De to er Dansk Folkepartis Preben Andersen og Erik Mortensen. Især Erik Mortensen har over de seneste måneder adskillige gange offentligt kritiseret en leder hos Skive Kommune.



Ytringer fra Preben Andersen blev sidste år kritiseret af byrådsmedlemmer i et brev til borgmesteren.



Det brev har Preben Andersen endnu ikke set.



- Det er bedre at gå end at diskutere et brev, man ikke har set. Det er trist, at folk går efter mig personligt, siger Preben Andersen.



Erik Mortensen konstaterer, at borgmester Peder Christian Kirkegaard og de byrådsmedlemmer, der klagede, har holdt brevet om Preben Andersens ytringer »skjult«.



Erik Mortensen vil stadig ikke acceptere kritik af, at han gentagne gange offentligt har kritiseret samme leder hos Skive Kommune.



- Skal vi holde møde, hver gang en politiker ytrer sig? De skulle tage at gribe i egen barm, siger Erik Mortensen.



Det var inden deadline ikke muligt at få kommentarer fra Peder Christian Kirkegaard. Andre medlemmer af byrådet henviser til ham.



