Stor donation: Hospice får tre millioner kroner

- Det er den hidtil største donation direkte til Hospice Limfjord, og det er vi naturligvis glade for, lyder det fra Birte Markfoged, leder af Hos­pice Limfjord.



Omkring tre millioner kroner bliver på mandag overrakt til Hospice Limfjord fra Skive Borger- og Håndværkerstiftelse af 1928. Stiftelsen har solgt sit hus, Jyllandshuset, på Jyllandsgade i Skive, og pengene kommer fra salget. Stiftelsen er under opløsning, og man har besluttet, at midlerne skal overgå til hospice.



Hospice Limfjord er ikke uvant med pengegaver eller at være tilgodeset i testamenter. Men beløb i den størrelsesorden er man ikke vant til.



Det fortæller Birte Markfoged.



Når pengene går til Hos­pice Limfjord, skyldes det ifølge Birte Markfoged, at stiftelsen i dens vedtægter har bestemt, at midler ved stiftelsens opløsning skulle gå til hospice. Og stiftelsen er altså netop under opløsning, og det er derfor, at ejendommen er blevet solgt.



Hospice Limfjord har i dag plads til 12 beboere, der er så syge, at de befinder sig i den terminale fase. Men det er planen, at hos­pice fremover skal have flere pladser.



Hvad de tre millioner præcist skal bruges til, vides endnu ikke. Formelt overrækkes pengene på mandag ved en sammenkomst på Hospice Limfjord.

