Deko Shoppen åbner i nye lokaler i Skive

Efter et par år i Torvegade får Deko Shoppen ny adresse i Frederiksgade i Skive.



Flytningen betyder, at forretningen får færre kvadratmeter. Men for indehaveren er beliggenheden afgørende.



- Jeg arbejder og arbejder og arbejder fra morgen til over midnat, men det bliver rigtig godt. Jeg får mindre plads, men en bedre beliggenhed, og beliggenheden er det vigtigste, siger Charlotte Bygholm Brink.



Hun har været selvstændig siden 1998 og åbnede forretningen på Bilstrupvej for en del år siden.



- Jeg tog en dekoratøruddannelse, men var butiksuddannet inden da. Derefter blev jeg selvstændig og kørte rundt fra Nordjylland til Vejle og pyntede vinduer.



- Jeg begyndte på Vindevej, men der blev det for lille. Så flyttede jeg til Bilstrupvej, og der fik jeg for alvor brugskunst ved siden af og havde åbent hver torsdag aften, men fik flere og flere dage. Til sidst droppede jeg dekoratørjobbet. I Torvegade har der kun været brugskunst, fortæller Charlotte Bygholm Brink.



Til januar er det tre år, siden hun flyttede forretningen til Torvegade.



- Den eneste grund til flytningen er, at jeg gerne vil op at ligge, hvor folk ser mig. Jeg har valgt at gå på kompromis og så gå ned i kvadratmeter, siger Charlotte Bygholm Brink.



Nye varegrupper er kommet til, men butikken i Frederiksgade vil blive drevet efter samme principper, siger hun og tilføjer:



- Den nye butik kommer til at ligne den gamle, bare i mindre udgave. Den gamle kunne kunderne også godt lide. Det er beliggenheden, der er fokus på.



Om sin beslutning om at flytte til Frederiksgade siger Charlotte Bygholm Brink desuden:



- Det gik lynhurtigt. En morgen var der noget, der sagde til mig, at jeg skulle op at kigge på lokaler. Det var lige inden sommerferien. Efter jeg var kommet hjem, sagde jeg lejemålet op, så det gik meget hurtigt. Det var sådan, at et eller andet poppede op i mit hoved og sagde, at jeg skulle flytte til Frederiksgade, og så kunne det lade sig gøre med huslejepriserne.

