35-årig uden kørekort fik bilen beslaglagt

Politiet beslaglagde tirsdag en bil efter at have stoppet bilen på Klostervej i Breum tirsdag kort før klokken 13.



Bilisten, en 35-årig mand fra lokalområdet, var frakendt retten til at køre bil, og da det ikke var første gang, han alligevel havde valgt at sætte sig bag rattet, valgte politiet at beslaglægge bilen, oplyser lokalpolitiet i Skive. Bilen var i øvrigt heller ikke indregistreret, men man havde sat nogle andre nummerplader på den, så det fører til endnu en sigtelse mod den 35-årige.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her