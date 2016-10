Sigtet byrådsmedlem: Jeg gav ham en skideballe

Johnny Kent Knudsen (S), medlem af Skive Byråd, orienterede i går pr. mail byrådet om, hvorfor han er blevet anmeldt til politiet for et optrin på værtshuset Zwei Grosse Bier Bar i Skive natten til lørdag.



Johnny Kent Knudsen har givet Skive Folkeblad tilladelse til at bringe mailen, der lyder sådan her:



»Kære kolleger



Jeg er på forsiden af folkebladet i dag.



Min gamle ven fra vagtbranchen har politianmeldt mig for, angiveligt at skulle ha truet ham natten til lørdag.



Så vi tager lige en tur mere i den gamle trædemølle.



Jeg er af politiet oplyst om, at jeg er sigtet for overtrædelse af restaurationsvedtægten .



Jeg har afvist trusler og meddelt, at han fik en gedigen skideballe.



Jeg afventer politiets nærmere afgørelser.



Dette til jeres information.



Mvh.



Johnny Kent Knudsen«



Da Johnny Kent Knudsen var i vagtbranchen, havde han jævnligt konflikter med Preben Andersen, der stadig er i vagtbranchen. Preben Andersen driver Samca Vagt, der har adresse nær Lem.

