Optimismen er til at få øje på i Skive IK i øjeblikket.



Fodboldholdet i 1. division sprudler og har overraskende placeret sig i toppen.



Og måske er det den sportslige succes, der giver overskud til resten af organisationen, så der bliver gjort noget ekstra for klubbens samarbejdspartnere.



I hvert fald blev der tirsdag aften for første gang inviteret til et to timer langt sponsor-arrangement på træningsanlægget i Egeris.



- Vi vil gerne gøre lidt mere for vores sponsorer - skabe et sammenhold, så det her arrangement er det første af flere, sagde sportschef Jesper Larsen.



Først kunne sponsorerne overvære en del af træningen forud for aftenes pokalkamp mod Silkeborg IF, og derefter fortalte cheftræner Kim Kristensen lidt om sæsonen indtil nu.



Og der var stor interesse og spørgelyst fra sponsorerne, der uden tvivl også er lidt oppe at køre over sæsonenes flotte resultater.



Kim Kristensen fortalte om skader og mulig startopstilling, og efter en anretning blev der skiftet emne på taktiktavlen.



Den sidste del af arrangementet handlede ikke om 4-4-2 eller hurtige omstillinger, men derimod om nærvær, forspil og kærlighedssprog.



Det var sexolog og parterapeut Christina Tatarczuk fra Viborg, der kom og delte ud af gode tips og erfaringer. Og det var måske en god idé at lytte til hende, for hun har prøvet lidt af hvert i sit liv.



Hun har været gift, utro og skilt, og nu bor hun sammen med sine otte børn og deres to fædre under samme tag.



SIK havde gjort forarbejdet og sat røde stearinlys på bordene, og så var det kvindelige publikum klar til at høre om nærvær, mens mændene gerne ville høre om, hvordan der kan blive mere sex i forholdet.



Sådan er billedet i hvert fald ofte, forklarede sexologen, og det forventede hun også, at det var i Skive.



Christina Tatarczuk indledte med at fortælle, at der er stor forskel på, hvad der optager os som kvinder og mænd. Men uanset køn er det vigtigt, at man hver især kaster det bedste ind i det forhold, man er i. Man skal sætte den bedste fod forrest, og man skal selv begynde en lille revolution i hjemmet, som hun udtrykte det.



Det var lidt af en bombe, der sprang for mange af mændene, da Christina Tatarczuk kunne fortælle, at for kvinder begynder et forspil til sex tre uger forinden.



Det tre uger lange forspil betår af mange af de hverdagsting, som kan gøre kvinder glade.



De fleste mænd troede, at forspillet handlede om ganske få minutter i sengen. Det tog lidt tid at forholde sig til.



Mænd blev også sammenlignet med hunde - forstået på den måde, at mænd er nemme at træne - bare de får lidt ros. Omvendt er kvinder dårlige til at fortælle, hvad de gerne vil have.



Halvdelen af de fremmødte har statistisk set været utro, fortalte Christina Tatarczuk.



Utroskab kan forebygges ved blandt andet at være opmærksom på partnerens kærlighedssprog.



Nogle viser deres kærlighed ved anerkendende ord. Nogle tilbringer tid sammen, andre giver gaver. Og så er der dem, der gør tjenester.



Mange viser deres kærlighed gennem fysisk berøring - særligt mænd.



Uanset hvilket kærlighedssprog man bruger, så er det vigtigt at kende partnerens måde at vise kærlighed på, så man kan forstå den anden. Utroskab er ikke det værd - tro mig, fortalte Christina Tatarczuk.