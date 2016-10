Ny cykelsti klar næste sommer

Skive Kommune forventer, at en dobbeltsporet cykelsti mellem Hvidbjerg og Skive vil være klar til brug næste sommer.



I dag holder Skive Kommune møde med Vils Entreprenørforretning om arbejdet,. og kommunen forventer, at arbejdet snart går i gang.



Der vil blive anlagt en 2,5 meter bred og cirka 3,5 kilometer lang dobbeltrettet cykelsti langs sydsiden af Holstebrovej mellem Skive og Hvidbjerg.



Afstanden mellem kørebanen og cykelstien bliver mindst tre meter, hvilket betyder, at der laves en rabat mellem kørebane og cykelsti.



Cykelstien skal gå over Krarup Møllebæk, hvor der vil blive etableret en bro af hårdt træ.



Trafikanter må forventes mindre trafikale gener på strækningen under arbejdet.



