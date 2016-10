13 sekunder fra sensationen

Skæbnen var ond ved Skive IK onsdag aften. Med 13 sekunder tilbage af den ordinære spilletid i pokalkampen mod Superligaklubben Silkeborg indtraf katastrofen, da målmand Emil Kobberup gik forkert af en bold, så Andreas Albers med det gammel-karkluds-sureste kludemål kunne udligne til 1-1, fremtvinge forlængelse og forhindre Mathias Pedersen i at blive matchvinder.



I den var fuldtidsprofferne - trods en mand i undertal - skarpest, og vandt med 3-1 mod et hold humpende, trætte og slidte skibonitter. I 90 minutter og en del mere til sloges hjemmeholdets unge flok forbilledligt og fortjente måske ikke på spil og chancer at vinde, men i hvert fald på helhjertet indsats.



Sådan blev det ikke. Og nu skal stumperne samles inden topopgøret i 1. division mod HB Køge på søndag

