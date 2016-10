En mulighed vil der altid være

Havde det ikke været for fire halv-alvorlige skader, så havde humøret været himmelhøjt i Skive IK.



En aktuel andenplads i landets næstbedste række, en hjemmekamp i pokalturneringens tredje runde mod en superligaklub, en nyansat direktør - et andethold, der er ved at redde sig i Jyllandsserien, og sekundahold, der byder ind på oprykning fra serie 3 og 4.



Men, men, men...fraværet af Christoffer Østergaard (resten af efteråret), Mikkel Frankoch, John Dyring og Mathias Bersang, lægger en dæmper på begejstringen - og alligevel så ser træner Kim Kristensen frem til mødet med midtjyderne.



- Pokalfodbold er jo »sjov og ballade«, og de små skal drille de store. Silkeborg er kommet i gang, men har en forestående kamp mod FCK, så de vil sikkert også spare på ressourcerne, men ingen lover, at det er en fordel for os.



- Det er de mange ubekendtes kamp, men sidste år slog Skive jo Viborg i en lignende situation, og bolden er stadig rund, minder Kristensen om.



- Vi kommer til at trække på alle ressourcer. Efter sejren over Fredericia var jeg sikker på, at Ayinde Lawal ikke kunne spille mod Silkeborg, men det, mener han, at han kan - men jeg trækker flest mulige ind omkring holdet, og prøver at fordele sliddet, siger SIK-træneren.



På søndag venter en udflugt til Herfølge, hvor HB Køge tager imod.



De fik »kun« uafgjort mandag aften i et udsat møde med Næstved, og dermed beholdt Skive andenpladsen, og Køge har også en pokalkamp inden det indbyrdes opgør på søndag.



- Jeg kigger fortsat nedad, og nu har vi otte points luft til den streg. Det er en rigtig god fornemmelse, og det, der ikke vil ske, er, at pokalkampen kommer til at koste humør eller fokus i forhold til den daglige turnering.



- Vi tager mødet med Silkeborg som en ekstra oplevelse, håber, vi kan bidrage med en god kamp, og så kommer resultatet i anden række, selv om vi naturligvis vil lure på overraskelsen.



- Vi var også slidte til søndagens møde med Fredericia, og så gik folk ud og lavede en mandfolkepræstation. Kan vi gentage det, så vil vi også kunne drille Silkeborg.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: