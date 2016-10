Alternative veje

Partiet Alternativet vil selvfølgelig prøve at leve op til partinavnet, men undertiden virker det som om, at man vil være alternativ for enhver pris - og uden forinden helt at have tænkt igennem, om det nu er en genial idé ...



Det huskes stadig, at partiformand Uffe Elbæk kom med forslag om, at arbejdstiden skulle sættes ned til 30 timer om ugen. Der kom bare aldrig et svar på, hvordan regningen på de mange, mange milliarder af kroner skulle betales. Og hvordan der skulle blive råd til blot nuværende velfærd, hvis statskassen med kortere arbejdstid og lavere løn fik langt færre skatteindtægter. Det er altså ikke seriøst blot at henvise til, at folk vil blive mindre syge, når de går ned i arbejdstid ...



Nu er Alternativet så igen alternative. Partiet har besluttet, at man fremover ikke vil deltage i paneldebatter, hvor der kun er mandlige deltagere. Og da debatten rullede på de sociale medier, tilføjede partiet, at man heller ikke vil deltage i paneldebatter, hvis der kun er kvinder i panelet. Nu skal det altså ikke være afgørende, hvad der siges og hvem der siger noget i et panel - nu skal det være afgørende, at der i enhver paneldebat både er mænd og kvinder. Det virker ikke gennemtænkt men snarere som noget politisk pjat - et fortænkt forsøg på at være alternativ.



- Vi tror på, at flere ved mere, og at vi på tværs af eksempelvis køn kan bidrage med forskellige og vigtige perspektiver, siger Alternativets politiske ordfører, Rasmus Nordqvist på Facebook.



Jamen, selvfølgelig er det helt fint løbende at sikre, at både mænd og kvinder er synlige i debatten, men at udstede en ordre om, at Alternativet ikke deltager i nogen paneldebat, hvis begge køn ikke er repræsenteret, er ikke en farbar vej. Hvad er der galt i, at Inger Støjberg, Johanne Schmidt Nielsen og Mette Frederiksen f.eks. i et panel drøfter udlændingepolitik?



Hvis en kvindelig politiker fra Alternativet så var blevet indbudt til samme debat, ville Alternativet altså melde afbud, fordi man ville insistere på, at det skulle være en mandlig politiker, der skulle deltage. Det giver jo ikke mening.



Hvis man driver det videre - at forskellige køn altid skal være repræsenteret i en paneldebat - så kunne man jo også forlange, at der i ethvert debatpanel skulle være forskellige trosretninger til stede - eller forskellige seksuelle retninger. Det ville man jo også kunne sige ville bidrage med forskellige perspektiver. Men så bliver det godt nok nogle store debatpaneler ...



Det er altså ikke klogt at komme med et bestemt krav til køn, tro eller seksuel orientering for at sammensætte et debatpanel. Politikere deltager vel også i en debat, fordi de er dem, de er, politisk - og ikke fordi de tilhører et bestemt køn. Det vil jo også være en nedvurdering af en kvindelig politiker fra Alternativet, hvis tre mænd fra andre partier deltog i en paneldebat, og så kom hun blot med som den fjerde debattør blot og alene, fordi hun var kvinde.



Det er godt med mangfoldig debat. Det er godt med mange vinkler og mange forskellige bidrag. Men at fastlægge firkantede debatpanel-regler, som lanceret af Alternativet, er ikke vejen frem.



Nu venter vi spændt på, hvor mange gange partiet vil sende afbud til en debat, hvis det finder ud af, at der kun er kvinder eller mænd til stede i debatpanelet?



O.D.

