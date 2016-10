Åh, jeg må le ...

Åh, jeg må le ... Det er ellers til at græde over. Hvorfor kan ellers »udmærkede« mennesker som Erik Mortensen og Preben Andersen ikke se, hvor meget de gør sig selv til grin. De bliver ved med at vende og dreje tingene og vil åbenbart ikke se og erkende, hvad de tidligere har skrevet og sagt.



Hver gang man læser noget fra dem, har de vendt og drejet og drejet det en ekstra gang, og så tror de åbenbart, at folk ikke kan huske ...



Jeg har sagt det flere gange: Stop dog jer selv! Men det kan I ikke finde ud af, håber så vælgerne kan, når vi kommer til det.



Helga Laigaard



Mortensen,



Aalyst 5,



7800 Skive

