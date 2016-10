Misforstået hensyn til mere inklusion i folkeskolen

Der ligger i øjeblikket et forslag fra forvaltningen i Skive Kommune om, at ressourcerne, som bliver brugt til børn med udfordringer, skal ud på skolerne og arbejde (inklusionsfremmende tildelingsmodel).



Den tanke er i bund og grund god nok, det lyder i hvert fald godt.



Men hvad kommer denne tanke til at betyde for inklusionsbørnene?



Det betyder, at man løbende vil føre pengene ud på skolerne, mod at man her beholder de børn, som skolerne ikke kan rumme/hjælpe i dag.



Flere penge til at hjælpe lokalt. Det er bare ikke nok. Fordi hvor det udfordrede barn nu får den optimale hjælp 100 procent af tiden i et specialtilbud, vil man på den lokale skole fremadrettet kun kunne hjælpe 33 procent af tiden, fordi midlerne spredes. Er det smart? Nej!



I Skive Kommune har vi i dag nogle forholdsvis gode folkeskoler, i forhold til de midler vi lokalt poster i dem. Langt hen ad vejen er skolerne også nået langt med inklusion.



Den rest, der i dag ikke kan rumme skolen, kræver så meget støtte, at det giver god mening, at de er samlet i specialtilbud, hvor de får den optimale læring og leger med ligesindede.



Desuden så handler det for nogle børn ikke om penge, men simpelthen om at de aldrig vil kunne inkluderes, fordi rammerne i folkeskolen simpelthen ikke kan rumme disse børn, som har brug for forudsigelighed, overskuelighed og omgivelser, der er tilpasset netop deres behov.



Der er ikke gode argumenter for at gennemføre denne plan, hvis vi skal tage hensyn til det udsatte barn. Hvorfor i det hele taget ændre på noget, der kører rimeligt fornuftigt?



Jeg er ikke imod, at kommunen poster flere penge ud i skolerne for at forbedre og måske forhindre eksklusion af det enkelte barn, som man overvejer at sende i specialtilbud. Det må bare ikke være på bekostning af specialtilbudene.



Endelig kan man påpege, at modellen går stik imod, hvad man arbejder hen imod i det danske samfund.



Tag for eksempel sygehusene. Her arbejdes der på at samle ekspertviden for at give den bedste behandling til de mest udsatte patienter.



Det finder jeg da ganske logisk. Jeg vil da have den bedste behandling, om den så ligger en times kørsel væk.



Den »inklusionsfremmende tildelingsmodel«, som der arbejdes hen imod, eller som ligger på tegnebrættet, betyder, at den faglige specialviden vil blive spredt ud uden mulighed for sparring. Det er jo helt Rasmus modsat.



Det er muligt, at det indtil videre kun er et forslag. Men dårlige forslag skal skydes ned, inden de sættes til afstemning i for eksempel byrådet.



Med venlig hilsen



Michael Christiansen,



(Venstre-medlem),



Ramsdahlsvej 85,



7800 Skive

