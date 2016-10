Omgangstonen

Der er ikke så meget, Anders Bøge og jeg kan blive enige om politisk, men at omgangstonen i avisen kunne være bedre, det må jeg give ham ret i. Men husk at der skal to til at skændes.



Leo B. Rasmussen satte sig i spidsen for ytringsfrihedsforeningen, som i virkeligheden er en mobbeforening til mobning af Dansk Folkeparti.



Hvis han så bliver overrasket over, at de svarer igen, så har han ikke tænkt sig om.



Det, at man anvender kommunens logo og mail, skal være undergivet visse regler. Jeg kan ikke forestille mig, at kommunen vil give indtryk af, at kommunen har en afdeling, der skal værne om ytringsfriheden i Skive. Medlemmer af mobbeforeningen har selv placeret sig på øretævernes holdeplads. Grethe Breum kan ikke engang skrive et debatindlæg om Roslev Kro uden at slutte med at svine medlemmer af Dansk Folkeparti til.



Nå i virkeligheden er det jo bagateller i forhold til, hvordan omgangstonen er mellem de to, der appellerer til verdens mest magtfulde job.



Mine forældre havde Carlsens Hotel i Struer, jeg tror rent faktisk, at både Hillary Clinton og Donald Trump ville blive smidt ud, hvis debatten foregik der. Min far ville bruge udtrykket »uhøvisk tale«. En ting er sikker, den ene får verdens mest magtfulde job og magten til at starte en altødelæggende krig, for der er ingen, der nu kan smide dem ud på grund af uhøvisk tale.



