Er tryghed kun for boligejere?

Der skal være tryghed for boligejerne. Og så langt er jeg enig med statsminister Lars Løkke Rasmussens åbningstale til Folketinget.



Men KristenDemokraterne efterlyser trygheden for kontanthjælpsmodtagerne. Det er en stor, blandet gruppe bestående af alt fra psykisk syge, mennesker med handikap, ufaglærte, socialt udstødte og… sikkert også nogle der prøver at malke systemet.



Problemet er, at man i jagten på den sidstnævnte gruppe har kastet hovedparten ud i utryghed og frygt for fremtiden.



Jeg savner at statsministeren nævner trygheden for børnene. Både dem hvis far og mor rammes af kontanthjælpsloft, integrationsydelse og beskæring af børnechecken. Men også de børn, hvis mor og far knokler for at afbetale prioriteterne på lejligheden og huset.



Hvilke tiltag er der sat i værk for at familien kan vælge at trække stikket lidt ud, mens børnene er små? Kan de få lov at blive hjemme hos deres eget barn, når det er sygt? KD har et hav af ideer, som ikke vil koste staten én krone, men som giver borgerne frihed til at prioritere tiden med sine nærmeste.



Jeg savner trygheden for flygtningen, der forfølges på asylcentret, fordi hun er konverteret til kristendommen. Jeg savner trygheden for at flygtninge, uanset religiøst ståsted, får en hurtig og kompetent behandling af sin asylansøgning. Jeg savner et nævn, hvor også organisationer som Dansk Flygtningehjælp deltager, så det ikke alene er op til jurister at sortere mellem sagerne.



Men nu der tales om boliger. Jeg savner trygheden for de hjemløse. Herberger må end ikke tilbyde dem en seng at sove i, før november måned, hvis ikke de skal miste det offentlige tilskud. Mon vinteren lader sig styre af en kalender? Er det borgerlig politik at gå forbi den der intet har?



Også jeg ønsker tryghed for boligejerne. De, der har betalt for meget, skal have pengene retur. Men de nye bolig- og grundskatter Venstre foreslår rammer skævt, når det er de store byer, der får størst gavn af en lavere beskatning. Man spiser landdistrikterne af med lidt statslige arbejdspladser, og modarbejder derefter det bedste man har lært.



Stig Grenov,



Kristendemokraternes



landsformand,



Erantisvej 2,



2970 Hørsholm

