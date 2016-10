Özlem Cekic aflyser foredrag på grund af sygdom

I aften skulle debattør og forkvinde for Foreningen Brobyggerne, Özlem Cekic, have holdt foredrag i Rønbjerg Forsamlingshus under overskriften »Dialogkaffe og brobygning«.



Men det bliver ikke til noget.



Özlem Cekic er blevet syg og har måttet melde afbud, oplyser sognepræst Anita Engberg.



»Vi arbejder på at finde en ny dato og håber snart at kunne melde den ud,« siger sognepræsten.





Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: