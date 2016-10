Aftale med ny forpagter kan være tæt på

Selv om Hotel Vinderup igen står uden forpagter, så er der optimisme at spore hos hotellets ejere.



En aftale med en ny forpagter kan være tæt på at blive landet.



Egon Løgsted, som er med i ejerkredsen, ærgrer sig over opsigelsen, men er optimist.



- Det er ikke så tæt på, at jeg kan fortælle om det endnu. Men vi er i gang med at finde en ny forpagter, siger Egon Løgsted.



Indtil en ny forpagter er på plads, har de nuværende forpagtere lovet at hjælpe på hotellet, så driften kan køre videre. Helle Johansen og Johnny Lorentsen overtog forpagtningen april 2015. Et år senere købte de pubben »Den Glade Pingvin« i Struer.



Købet betyder, at opsigelsen ifølge Egon Løgsted ikke kom bag på ejerne:



- Vi vidste det jo godt. Vi havde haft det på fornemmelsen, efter de købte »Den Glade Pingvin«. Vi var godt klar over, at opsigelsen kom til nytår, så det var ikke den store overraskelse, siger Egon Løgsted.



Hotel Vinderup har haft en årrække med skiftende forpagtere, og ejerkredsen var godt tilfredse med indsatsen fra Johansen og Lorentsen:



- De har fået godt gang i det, så det er da ærgerligt. Men Helle har lovet at hjælpe os ind i det nye år, siger Egon Løgsted.



Om hotellet risikerer en længere periode uden forpagter, siger han:



- Det vil jeg ikke håbe, og det tror jeg ikke på. Sådan ser jeg det ikke. Jeg er optimist, for der er ok gang i hotellet. Helle har fået hotellet op at køre. Men mange gange er det sådan, at når man finder nogle gode folk, så fortsætter de videre. Sådan er det, siger Egon Løgsted.



Om de seneste års mange forpagter-skift siger han:



- Det, synes jeg, er træls. Vi havde en rigtig god fornemmelse af Helle, for hun er dygtig, og så er den ikke længere. Men det er ligesom om, at mange arbejdstimer skræmmer folk en smule. Det er en livsstil at drive et hotel, det er ikke et 37 timers-job.



Helle Johansen arbejder selv i køkkenet på Hotel Vinderup og har blandt andet fået etableret en service med mad-ud-af-huset.



Egon Løgsted roser forpagternes arbejdsindsats og siger:



- Intet kommer af sig selv.

