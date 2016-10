Lys i hele anlægget - hele natten

Efter en voldtægt og et groft overfald i samme weekend i september blev anlægget i Skive pludselig forvandlet til et sted, hvor mange skibonitter var utrygge ved at færdes - specielt når det blev mørkt.



Flere sagde, at de bevidst valgte at gå uden om anlægget, når de skulle hjem fra byen, og andre gav udtryk for, at det var den manglende belysning om natten, der gjorde stedet uhyggeligt og utrygt.



De udtalelser har Skive Kommunes udvalg for teknik og miljø nu reageret på.



- Tidligere var det langt fra alle lamper, der var tændt om natten. Det var en beslutning, der blev truffet i sparetider. Men vi kan ikke have så mørke steder, hvor folk bliver bange og utrygge, så derfor har vi sørget for, at alle lamper lyser hele natten i parken, fortæller Jens Peder Hedevang (V), Breum, der er formand for udvalget for teknik og miljø.



Faktisk har alle lamperne været tændt om natten, siden september blev til oktober, og på et møde i udvalget i denne uge nikkede de andre medlemmer god for formandens beslutning.



- Jeg informerede blot udvalget om ændringen, og selvfølgelig var alle enige om, at folk skal kunne færdes i anlægget med størst mulig sikkerhed, siger Jens Peder Hedevang.



Indtil oktober slukkede systemet for halvdelen af de cirka 20 lamper, der er stillet op rundt om i anlægget.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: