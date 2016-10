Ingen adgang på skolen

- Du må ikke komme ind her!



Sådan lød meddelelsen fra en af gymnasieeleverne på Skive Gymnasium & HF til lektor Jens Gregersen, da han nærmede sig indgangen torsdag morgen.



Eleverne havde nemlig nedlagt undervisningen sammen med en hel masse andre af landets elever på de gymnasiale uddannelser - heriblandt også Handelsgymnasiet Skive. De blokerede indgangen, så det eneste de fremmødte kunne få ud af at møde op torsdag morgen, var et studenterbrød fra elevrådet. Demonstrationerne landet over handler hovedsageligt om, at regeringen vil skære i SU’en.



- SU’en er sindssyg vigtig, og jeg håber, at den kære statsminister opfatter, at det ikke kun er dem i rød blok, der er sure over det her, men at det faktisk er en hel befolkningsgruppe, der er utilfreds, siger elevrådsformand Cecilie Priess.

