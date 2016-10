Udlændinge-kriminalitet og Europol

Det er hverken racistisk eller fremmedfjendsk at slå følgende kendsgerning fast: Der er voksende problemer med udenlandske kriminelle i Danmark. Det er virkeligheden. Og det er særdeles problematisk.



Siden 2009 er antallet af sigtelser mod kriminelle udlændinge fordoblet. Det er en dramatisk udvikling. Tidligere har Danmarks Statistik dokumenteret, at folk med udenlandsk oprindelse - herunder deres efterkommere - er betydeligt mere kriminelle end den danske befolkning som helhed. Størst har problemet været med mandlige ikke-vestlige efterkommere.



Men her og nu slår rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg alarm over for udviklingen med kriminelle fra Østeuropa, som fylder stærkt i statistikken over udlændinge, der begår kriminalitet i Danmark. Han beretter til Berlingske, at det især er rumænere, der fylder i statistikken over sigtelser - men også litauere og polakker. Og det er indbrud, butikstyverier, databedrageri og svindel med betalingskort, der er den typiske kriminalitet - og den bliver stadig mere organiseret. 76 rumænere tegnede sig således i 2015 alene for 5541 sigtelser i Danmark.



- Det viser, at det her er professionelle kriminelle, der simpelthen lever af det. Det er deres livsform, siger rigspolitichefen til Berlingske.



Hertil skal siges, at den livsform skal der ikke være plads til i Danmark, og det er positivt, at justitsminister Søren Pind (V) fastslår, at når udlændinge er dømt og udvist af Danmark, skal de ikke fylde op i danske fængsler, og derfor forhandler han nu med den rumænske justitsminister om at få etableret fængselspladser til de pågældende i Rumænien.



Det er også interessant at konstatere, at rigspolitichefen må konstatere, at den øgede grænsekontrol ikke har formået at dæmpe bølgen af kriminalitet fra Østeuropa.



- Det er jo ikke sådan,at de kommer kørende med sorteper-masker, elefanthuer og brækjern. Så grundlæggende er det ikke med grænsekontrol, at vi kan stoppe dem, siger rigspolitichefen til Berlingske.



Det er interessant læsning, og vi håber, at ledelsen i Dansk Folkeparti lytter til det budskab. For netop i forhold til den grænseoverskridende kriminalitet - herunder østeuropæere, der fører sig frem med kriminalitet - er der især brug for, at politiet har grænseoverskridende samarbejde, og her er Europol-samarbejdet helt afgørende.



Og så er det jo bare fortvivlende, at DF ledte danskerne i den tro, at de for et år siden sagtens kunne stemme nej til en justering af retsforbeholdet, uden at det ville komme til at true fortsat dansk deltagelse i Europol-samarbejdet. Men sådan gik det som bekendt ikke. Og kommer der en ny folkeafstemning alene om Europol-samarbejdet, vil DF end ikke længere love at anbefale et ja.



- Der er brug for grænseoverskridende samarbejde, og der har Europol været særdeles velegnet, fastslår rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg.



Set i det lys - og med de friske tal om udlændinges kriminalitet - er det da helt grotesk, at Danmark har kurs mod et farvel til Europol-politisamarbejdet, og helt grotesk, at DF med nej-anbefalingen sidste år har et stort medansvar for dette.



Her i landet skal vi gøre, hvad vi kan for at bekæmpe al kriminalitet, men vi har brug for det europæiske samarbejde, hvis de organiserede bander skal stoppes.



O.D.

