Brug af kommunens mail

Kære Inge Lyse.



I dit læserbrev skriver du, at et flertal I Skive Byråd afviste Erik Mortensen spørgsmål om en ansats brug af kommunens mail.



Sagen er ikke behandlet i byrådet, men på et lukket møde i økonomiudvalget, som behandler personalesager.



Det principelle i sagen er: Kan kommunens mail: »Skivekommune.dk« bruges i forbindelse med oprettelse af en privat forening og lignende af medarbejderne?



Nej, selvfølgelig kan den ikke det, det er kommunens firmanavn.



Det er derfor ukorrekt, når du skriver, et flertal nikkede ja til dette. Mail-adressen i den konkrete sag selvfølgelig ændret.



Efterfølgende blev kommunens regler for personalets anvendelse af arbejdsmail drøftet. Det er her, uenigheden opstod, et flertal vedtog ikke at ændre personalereglerne, som et mindretal ønskede at skærpe.



Du ønsker, hele byrådet kommer til at opleve, hvor konsekutivt det kan være at sidde i et byråd.



Jeg oplever et godt samarbejde i udvalgene og med medarbejderne.



Det er svært at genkende det billede, man får af byrådets arbejde, når jeg følger debatten og debatformen i avisen, det synes jeg er ærgerligt.



Inge Lise, der arbejdes konstruktivt, det viser bl.a. enigheden om vedtagelsen af kommunens budget jo også.



Med venlig hilsen



Anna-Lise Vestergaard,



medlem af



Økonomiudvalget (V),



Tingager 6,



Oddense,



7860 Spøttrup

